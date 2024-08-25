Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Текущее потребление природного газа в России в зоне Единой системы газоснабжения "Газпрома" обновило рекорд для летнего периода.

По сообщению компании, установлен новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.

Рекорд зафиксирован 23 августа и составил 701,8 млн куб. м газа.

Газовики напоминают: "Газпром" с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 15 раз (с учетом рекорда 23 августа)".

Также отмечается, что "повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища".