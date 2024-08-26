"Курсовая" экспортная пошлина в сентябре останется на уровне 4,5%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Привязанная к курсу доллара экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 30 сентября 2024 года останется на уровне 4,5%, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Такой размер пошлины был рассчитан исходя из курса доллара в августе. В августе и в июле пошлина составляла также 4,5%, в июне - 5,5%.

Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала) с 1 по 30 сентября не изменится относительно августовских значений и составит 10%, но не менее 1 100 рублей за тонну для азотных удобрений, 1 800 рублей для калийных и 2 100 рублей для фосфорных и сложных.

В сентябре прошлого года правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 г. и до конца 2024 г. была введена экспортная пошлина на широкий перечень товаров в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше. Так, при курсе 80-85 руб. за доллар США ставка составит 4%, при 85-90 руб. – 4,5%, при 90-95 руб. – 5,5%, при 95 руб. и более – 7%.

Для минеральных удобрений пошлина составляет 10%, но не менее 1 100 рублей, 1 800 рублей или 2 100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений при курсе выше 80 руб./$1, ниже этого значения ставка пошлины понижается до 7%, но не менее 1 100 рублей, 1 800 рублей или 2 100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений.

Минэкономразвития рассчитывает экспортную пошлину по среднеарифметическому курсу за месячный период (с 26 числа по 25-е следующего месяца).

Среди крупнейших плательщиков пошлины – горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля (экспортная пошлина на уголь временно отменена с 1 мая по 31 августа и обсуждается продление отмены до декабря), удобрений (на удобрения действует отдельная шкала экспортной пошлины).

Как сообщалось, с 2025 г., одновременно с повышением ставки налога на прибыль на 5 процентных пунктов, "курсовые" пошлины будут отменены.