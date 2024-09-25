"Курсовая" экспортная пошлина в октябре вырастет до 5,5% с 4,5% в сентябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Привязанная к курсу доллара экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 31 октября 2024 года вырастет до 5,5% с 4,5% в сентябре, сообщило Минэкономразвития.

Такой размер пошлины был рассчитан исходя из курса доллара в сентябре. В августе и в июле пошлина составляла 4,5%, в июне - 5,5%.

Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала) с 1 по 31 октября не изменится относительно сентябрьских значений и составит 10%, но не менее 1 100 рублей за тонну для азотных удобрений, 1 800 рублей для калийных и 2 100 рублей для фосфорных и сложных.

В сентябре 2023 года правительство своим постановлением с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввело экспортную пошлину на широкий перечень товаров в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше. Так, при курсе 80-85 рублей за доллар США ставка составит 4%, при 85-90 рублей - 4,5%, при 90-95 рублей - 5,5%, при 95 рублей и более - 7%.

Для минеральных удобрений пошлина составляет 10%, но не менее 1 100 рублей, 1 800 рублей или 2 100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений при курсе выше 80 рублей/$1, ниже этого значения ставка пошлины понижается до 7%, но не менее 1 100 рублей, 1 800 рублей или 2 100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений.

Минэкономразвития рассчитывает экспортную пошлину по среднеарифметическому курсу за месячный период (с 26 числа по 25-е следующего месяца).

Как сообщалось, с 2025 года, одновременно с повышением ставки налога на прибыль на 5 процентных пунктов, "курсовые" пошлины будут отменены.