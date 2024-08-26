Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Два крупнейших грузинских банка - TBC Bank и Bank of Georgia - остановили на неопределенный срок получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона".

В контакт-центре TBC Bank "Интерфаксу" сказали, что "пока прием платежей по системе "Золотая корона" приостановлен по техническим причинам, сейчас идет исправление проблемы, но время восстановления не известно".

"Официального решения о запрете приема платежей от "Золотой короны" не было", - сказал сотрудник контакт-центра, отвечая на уточняющий вопрос о возможности ограничения переводов в связи с объявленными санкциями США.

Также на технические причины сослались в контакт-центре Bank of Georgia, подтвердив, что сейчас прием платежей приостановлен.

Минфин США 23 августа ввел санкции в отношении порядка 400 физических и юридических лиц из России. В список санкций попала компания "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает программное обеспечение для различных платежных систем, в том числе "Золотой короны".