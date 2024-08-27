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Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Грузинские банки восстановили работу с платежной системой "Золотая корона", сообщила Ассоциация банков Грузии.

"Услуги "Золотой короны" были временно приостановлены в связи с выяснением связи "Золотой короны" с другой компанией, подпавшей под санкции международного сообщества. В результате исследований указанная связь не установлена. Соответственно, услуга восстановлена", - заявил через пресс-службу президент Ассоциации банков Грузии Александре Дзнеладзе.

"Банковская система строго соблюдает санкции, введенные США, Евросоюзом и Великобританией, и принимает решения в соответствии с ними", - подчеркнул он.

26 августа сообщалось, что два крупнейших грузинских банка - TBC Bank и Bank of Georgia - приостановили на неопределенный срок получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона". Банки объяснили приостановку сервиса техническими причинами, отмечая, что официального запрета на прием платежей от "Золотой короны" не было.

Министерство финансов США 23 августа ввело санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц. В список санкций попала компания "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает программное обеспечение для различных платежных систем, в том числе "Золотой короны".

Евросоюз Золотая корона США TBC Bank Грузия Bank of Georgia Александр Дзнеладзе
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