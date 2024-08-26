Индекс МосБиржи начал неделю с роста выше 2760 пунктов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник отскочил вверх в рамках коррекции после многодневного снижения, игроки закрывали короткие позиции по широкому фронту blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (цена Brent превысила $81 за баррель) и ужесточения предписания Банка России о переводах российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов с 1 марта 2022 года.

Индекс МосБиржи превысил 2760 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+10%), причем однодневный подъем индикатора стал максимальным с начала октября 2022 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 3,8% до 2763,75 пункта (максимум дня - 2795,47 пункта), индекс РТС вырос на 3,6% до 948,67 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 7,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 августа, составил 91,7745 рубля (+17,33 копейки).

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