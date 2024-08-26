Участвовать в расконвертации ADR "Норникеля" смогут только владельцы на дату окончания программы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Принять участие в расконвертации ADR "Норникеля" смогут только инвесторы, владевшие ценными бумагами на дату окончания программы в 2023 году.

На прошлой неделе банк-депозитарий Bank of New York Mellon сообщил о возобновлении с 22 августа обратной конвертации депозитарных расписок в локальные акции ряда российских компаний, среди которых "Газпром", "Норникель", "РусГидро", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Мосэнерго" и другие. Депозитарий отмечал, что проведение транзакций продлится до 20 сентября 2024 года, при этом стороны сделок должны будут подтвердить отсутствие смены бенефициарного владельца DR.

Книга конвертации открыта до 20 сентября, но обменять ценные бумаги могут только те, кто владел расписками на дату окончания программы ADR 28 апреля 2023 года, сообщили, по данным источников "Интерфакса", представители "Норникеля" в ходе телефонной конференции для инвесторов в понедельник.

Представитель "Норникеля" отказался от комментариев.

На ADR по состоянию на 4 июня текущего года приходилось 6,7% уставного капитала "Норникеля", сообщила компания в отчете по МСФО за первое полугодие 2024 года. Такая же доля учитывалась и по состоянию на май прошлого года.

В апреле 2022 года был принят закон № 114-ФЗ, согласно которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с листингом на иностранных биржах или обосновать их необходимость в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Поводом для принятия закона стала приостановка торгов расписками российских компаний на зарубежных биржах.

Владельцам расписок были доступны три процедуры конвертации: стандартная, принудительная и автоматическая. Автоматическая конвертация была осуществлена исключительно в отношении расписок, хранящихся в российских депозитариях. Принудительной конвертацией могли воспользоваться держатели или фактические владельцы расписок, права на которые учитывались в иностранных депозитариях. Если депозитарные расписки не были конвертированы автоматически и инвестор не воспользовался процедурой принудительной конвертации, то он мог провести стандартную конвертацию.

BNY приостановил процедуру расконвертации расписок российских компаний в ноябре 2022 года.