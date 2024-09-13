Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Снижение российского рынка акций, которое наблюдается с весны, вызвано сочетанием нескольких факторов, в том числе ужесточением денежно-кредитной политики, при этом закрытие лазейки по переводу бумаг из внешнего контура повлияло на динамику незначительно, сказала на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На движение рынка акций, на наш взгляд, оказывали влияние сразу несколько одновременных факторов. Что касается того фактора, который вы упомянули - закрытие лазеек для попыток обойти антисанкционное регулирование, завести ценные бумаги из-за рубежа - по нашей оценке, они оказали незначительное влияние на траекторию фондового рынка. Большее влияние оказали другие факторы - в том числе и ужесточение денежно-кредитной политики, выросла привлекательность других финансовых инструментов, в том числе инструментов денежного рынка", - сказала она.

По ее словам, влияние оказывает и корректировка ожиданий инвесторов о будущих финансовых результатах компаний. "Это тоже следствие нескольких причин - это и следствие ужесточения денежно-кредитной политики, это и оценка влияния налоговых изменений, и конъюнктура на внешних рынках. Влияние также могла оказать переоценка акций в связи с решениями по дивидендам. Поэтому здесь несколько факторов сошлись", - отметила она.

ЦБ рассчитывает, что в целом рынок акций будет развиваться "достаточно стабильно", добавила Набиуллина.

Банк России 24 августа направил депозитариям предписание, по которому они должны вести до 31 декабря 2024 года на всех счетах депо доверительного управляющего, счетах депо иностранных уполномоченных держателей и счетах депо инвестиционного товарищества акций российского акционерного общества обособленный учет российских ценных бумаг, в число владельцев которых после 1 марта 2022 года входили недружественные нерезиденты. Документ, с которым ознакомился "Интерфакс", также предусматривает, что депозитарии должны ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного месяца предоставлять в ЦБ информацию о российских бумагах, по которым ведется обособленный учет.

До этого депозитарий Bank of New York Mellon сообщил о возобновлении с 22 августа расконвертации депозитарных расписок ряда российских компаний, в числе которых "Газпром", "ФСК-Россети", "Группа Черкизово", "РусГидро", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" и др.

ЦБ выпустил предписание для депозитариев в связи с повышенной активностью отдельных игроков на торгах на фоне информации о возобновлении расконвертации депозитарных расписок, поясняли в пресс-службе регулятора. "По мнению Банка России, эта мера позволит обеспечить справедливое ценообразование на фондовом рынке, основанное на рыночных факторах, информации о деятельности эмитентов, а также позволит обеспечить защиту вложений российских инвесторов ", - отмечали в ЦБ.