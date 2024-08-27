Интернет-ритейлер JD.com объявил обратный выкуп акций на сумму до $5 млрд

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд, говорится в его пресс-релизе.

Программа рассчитана на период до конца августа 2027 года и в том числе допускает выкуп американских депозитарных акций (ADS).

Совет директоров компании будет периодически ее пересматривать и может санкционировать корректировку ее условий и размера.

На прошлой неделе стало известно, что американская Walmart Inc. продала весь пакет акций JD.com за $3,6 млрд. По данным на конец марта, доля составляла около 9,4%.