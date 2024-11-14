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Онлайн-ритейлер JD.com увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале почти в 1,5 раза, выручку - на 5,1%, причем скорректированная прибыль и доходы превысили прогнозы рынка.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила 11,7 млрд юаней ($1,7 млрд) против 7,9 млрд юаней годом ранее. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 7,73 юаня с 5 юаней годом ранее.

Скорректированная прибыль на ADS поднялась на 29,5%, до 8,68 юаня ($1,24) на акцию с 6,7 юаня на акцию.

Квартальная выручка JD.com повысилась до 260,4 млрд юаней ($37,1 млрд) с 247,7 млрд юаней годом ранее. Выручка от продажи товаров увеличилась на 4,8%, до 204,6 млрд юаней, сервисные доходы - на 6,5%, до 55,8 млрд юаней.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне $1,05 на ADS и выручку в $36 млрд.

Операционная прибыль JD.com в прошлом квартале выросла до 12 млрд с 9,3 млрд юаней. Операционный денежный поток за 12 месяцев по конец сентября составил 52,8 млрд юаней, сократившись за год на 9,6%.

За минувший квартал компания выкупила собственные акции на сумму около $390 млн. Объем доступных средств по программе выкупа на $3 млрд, одобренной в марте, таким образом, полностью исчерпан. С сентября действует новая программа на $5 млрд, рассчитанная до конца августа 2027 года.

JD.com Китай
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