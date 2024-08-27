Холдинговая компания "Циан" подала документы для регистрации в Калининградском САР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан" – Cian Technology Ltd – подала документы на регистрацию в САР Калининградской области и ожидает, что этот процесс завершится в начале октября 2024 года, сообщила компания.

В опубликованном во вторник пресс-релизе "Циан" говорится, что после завершения редомициляции Cian Technology планирует получить статус МКПАО и до конца года рассчитывает запустить новую оферту на обмен для миноритариев компании.

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