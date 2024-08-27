Рубль во вторник понизился в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел после предыдущих нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

Курс юаня в 19:00 по московскому времени составил 11,799 руб., что на 12,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 29,38 копейки, до 91,4807 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,16 копейки, до 102,2911 руб./EUR1.

Перечень поручений президента РФ для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения - и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал Песков журналистам во вторник.

Как отметил Песков, в настоящее время "инфляция - выше целевых показателей". "Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал пресс-секретарь президента.

21 августа Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04%.

Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню. Затем российская валюта отыграла почти весь дневной минус, но вскоре вернулась к активному ослаблению, обновив сегодняшний минимум. Во второй половине торгов произошел еще один ощутимый импульс восходящей коррекции рубля, однако пока он в паре с юанем сохраняет основную часть потерь вторника. Фактор налогового периода теряет актуальность для рубля, так как основные сделки на валютном рынке проходят с поставкой завтра (TOM), а на 28 августа приходится пик фискальных платежей. В результате для этих целей большинство экспортеров должно было продать иностранную валюту. Поэтому уже сегодня рубль находится под давлением. Ослаблению рубля может способствовать сокращение объема экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же причины сдерживают импорт, однако он должен постепенно восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль во вторник перешел к ослаблению на фоне снижения нефтяных котировок, а также из-за завершения налогового периода. При этом значительного ослабления рубля в ближайшей перспективе ждать не стоит. Инфляционные риски остаются повышенными, и Банк России уже в сентябре, вероятно, повысит ключевую ставку до 20%. На этом фоне рубль получит дополнительную поддержку. (. . .) Однако на более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени опустились на 1,88%, до $79,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 2,03%, до $75,85 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 3% после того, как власти на востоке Ливии объявили о прекращении производства на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Банк России во вторник, 27 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 456 млрд рублей (при лимите 3 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 456 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 августа, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 766,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 60 млрд рублей и спросе 3 трлн 766,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,92% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 августа увеличилась на 6 базисных пунктов - до 18,22% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 9 базисных пунктов, до 17,55% годовых, версия на три месяца поднялась на 3 базисных пункта, до 16,7% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и во вторник составила 16,71% годовых.