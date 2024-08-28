Росстат оценил рост ВВП России в I полугодии в 4,6%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2024 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 4,0% в годовом сравнении после повышения на 5,4% в I квартале.

Данные Росстата за полугодие оказались незначительно хуже расчетов Минэкономразвития - министерство ранее оценивало рост ВВП в I полугодии на 4,7%.

Как сообщалось, Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,5%, в 2025 году - на 1,9%.