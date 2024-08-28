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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Безработица в РФ в июле осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России в июле 2024 года составила 2,4%, оставшись на достигнутом в июне историческом минимуме (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из данных Росстата.

Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в мае.

Еще ранее, в марте, показатель составил 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%.

В декабре 2023 года безработица была на уровне 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%, в июне - 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в июле 2024 года составила 1 млн 865 тыс. человек, что на 5 тыс. выше показателя июня 2024 года.

Росстат
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