Производство яиц в РФ за 7 месяцев снизилось на 2%, в июле – на 1%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе-июле этого года произвели 26,9 млрд яиц, что на 2% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

В июле в годовом выражении производство снизилось на 1%, до 4,1 млрд штук, но по сравнению с июнем этого года выросло на 0,6%.

Производство скота и птицы (на убой, в живом весе) в январе-июле составило 9,1 млн тонн, что на 3,2% больше прошлогоднего. В июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 7,2%, до 1,4 млн тонн, по сравнению с июнем этого года - на 7,7%.

Молока за семь месяцев было произведено 20,1 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле производство составило 3,3 млн тонн, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. По сравнению с июнем этого года снижение составило 2,4%.

В сельхозорганизациях в июле 2024 года по сравнению с июлем прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8,9%, до 1,158 млн тонн, по сравнению с июнем этого года показатель увеличился на 5,6%.

В том числе производство крупного рогатого скота в июле в годовом выражении выросло на 13,4%, до 93,7 тыс. тонн. По сравнению с июнем этого года рост составил 2,7%. Свиней в минувшем месяце выращено 509,5 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в июле прошлого года, и на 10% выше показателя июня этого года. Птицы произведено 551,7 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с июнем этого года рост составил 2,4%.

По данным Росстата, на конец июля 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 17,6 млн голов (на 3,5% меньше, чем годом ранее), из него 7,5 млн коров (на 3% меньше). Численность свиней составляла 29,4 млн голов (на 1,7% больше), овец и коз - 21,8 млн (на 4,7% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,6% поголовья крупного рогатого скота, 6,3% свиней, 43,8% овец и коз (на конец июля 2023 года эти показатели составляли соответственно 38,8%, 7%, 43,3%).