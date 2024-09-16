Росстат отметил сокращение производства яиц за восемь месяцев на 2,8%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2024 года в российских сельхозорганизациях производство яиц составило 22,115 млрд штук, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сказано в материалах Росстата.

В августе в годовом выражении производство выросло на 0,3%, до 2,834 млрд штук.

По данным Росстата, за восемь месяцев сельхозорганизации реализовали 25,022 млрд яиц, что на 1,7% меньше, чем год назад. Причем темпы сокращения реализации снизились почти в два раза - за семь месяцев они составили 3,2%.

В августе динамика реализации сменилась на положительную. Сельхозорганизации продали 3,218 млрд яиц, что на 0,8% больше, чем в августе прошлого года. В июле месячная динамика была отрицательной.

Как сообщалось, в конце прошлого года был отмечен резкий рост цен на яйца. В результате на первое полугодие этого года было принято решение об обнулении ввозной пошлины на них.

По данным Росстата, с начала года по 9 сентября цены на яйца в стране снизились на 19,5%. Однако за неделю с 3 по 9 сентября снижение практически остановилось и составило всего 0,02% против 0,3% неделей ранее.