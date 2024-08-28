Угольные компании РФ по итогам I полугодия показали сальдированный убыток в размере 7,1 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам I полугодия 2024 г. составил 7,1 млрд руб. против прибыли 282,5 млрд руб. годом ранее.

Согласно данным Росстата, в январе-июне 2024 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 86,6 млрд руб. (-71,9%), убытки составили 93,7 млрд руб. (рост в 3,4 раза).

Последний раз совокупный убыток отрасли был зафиксирован по итогам 2020 года в размере 37,6 млрд руб.

Доля прибыльных компаний за шесть месяцев 2024 года составила 48,6% против 63,7% годом ранее, убыточных - 51,4% против 36,3%.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г.