Добыча угля в РФ в январе-июле снизилась на 1,2% до 243 млн т

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-июле 2024 г. снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 243 млн т, сообщил Росстат.

Добыча каменного угля составила 191 млн т (-2,1%), в том числе антрацита - 12,5 млн т (-19,4%). Добыча коксующегося угля выросла на 8,3%, до 64,9 млн т. Прочего каменного угля добыто 113 млн т (-5%).

Бурого угля получено на 2,1% больше - 52,9 млн т.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г.