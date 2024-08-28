Сальдированная прибыль предприятий РФ в I полугодии сократилась на 5,8%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июне 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 13 трлн 903,7 млрд рублей, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июне сальдированная прибыль предприятий составила 860,0 млрд рублей, снизившись в 3,4 раза относительно того же месяца 2023 года (3 трлн 274,9 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в первом полугодии 2024 года на 15,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 2 трлн 895,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 25,7% - до 2 трлн 173,8 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 7,1 млрд рублей против прибыли 282,5 млрд рублей в первом полугодии 2023 года.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за шесть месяцев 2024 года повысилась на 2,3% и составила 4 трлн 831,2 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 703,1 млрд рублей, что на 33,4% меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 26,1% и оказалась в объеме 1 трлн 100,0 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам полугодия сложилась на уровне 384,3 млрд рублей (рост на 35,9%), в строительстве - 305,4 млрд рублей (рост на 15,8%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 061,3 млрд рублей (рост на 23,9%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).