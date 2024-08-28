Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% с 2,7% в июне, за 7 месяцев составил 4,8%

Росстат также уточнил динамику промышленности за 2023 год и за I полугодие 2024 года.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в июле 2024 года ускорился до 3,3% г/г после роста по уточненным данным на 2,7% в июне (вместо 1,9%), приводятся данные в докладе Росстата.

Показатели по промышленности в июле 2024 года превысили ожидания аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства РФ на уровне 2,6%.

Росстат одновременно в соответствии с регламентом уточнил динамику промышленности за 2023 год и за I полугодие 2024 года.

По уточенным данным, в 2023 году промпроизводство в РФ выросло на 4,1% (вместо роста на 3,5% по предыдущей оценке). В том числе обрабатывающие производства в 2023 году выросли на 8,6% (вместо 7,5%), оценка динамики добывающих секторов в 2023 году не изменилась - снижение на 1,3% в 2023 году.

Одновременно была скорректирована и оценка за I полугодие 2024 года - рост промпроизводства в годовом выражении составил 5,0% вместо 4,4% по предыдущей оценке. Динамика обрабатывающих производств в I полугодии составила 109,0% (оценка улучшена на 1,0 п.п.), сырьевого сектора - 99,8% (оценка улучшена на 0,1 п.п.), отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - 101,3% (оценка ухудшена на 3,4 п.п.), энергетического сектора - 103,7% (оценка ухудшена на 0,2 п.п.).

За январь-июль 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 4,8%.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов в июле 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,8% после сокращения на 1,5% в июне и роста на 1,9% в мае.

В июле 2024 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 6,6% в годовом выражении после увеличения показателя на 5,7% в июне. В целом за январь-июль 2024 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,6% к январю-июлю 2023 года.

В добывающем секторе в июле 2024 года промпроизводство снизилось на 2,2% г/г после падения на 2,3% в июне. В целом за январь-июль снижение в добыче составило 0,5%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июле был зафиксирован рост на 4,1% в годовом выражении после роста также на 4,1% в июне (за январь-июль 2024 года - рост на 3,7%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в июле составил 2,5% после подъема на 3,1% июне (за январь-июль показатель увеличился на 1,5%).

Отрасли, показавшие в июле 2024 года значительный рост по сравнению с июлем 2023 года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 39,5%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 27,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 20,5%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 18,4%; производство напитков - 14,7%; производство прочих готовых изделий - 8,3%; производство электрического оборудования - 7,6%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: добыча прочих полезных ископаемых - 10,2%; производство кожи и изделий из кожи - 8,5%; добыча угля - 4,4%; производство кокса и нефтепродуктов - 2,7%; производство продуктов питания - 1,5%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 1,4%; добыча металлических руд - 1,1%.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа).

Минэкономразвития РФ ожидает (прогноз от апреля, будет уточнен в начале сентября) рост промышленности в 2024 году на 2,5%.