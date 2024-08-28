РФ в июле сократила выпуск стального проката на 2,7% м/м, за семь месяцев – на 4,2%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле 2024 года сократила выпуск стального проката по сравнению с июнем на 2,7%, производство металла к июлю 2023 года понизилось на 8,9% до 5,1 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

За январь-июль производство проката упало на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,1 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце сократился на 3,6% к июню, а к июлю 2023 года - упал на 8,7%, до 4,5 млн тонн. За семь месяцев этого года было произведено 32,9 млн тонн такой стали, что на 4,5% ниже объемов января-июля 2023 года.

Объем выплавки чугуна увеличился на 0,2% к июню, но сократился на 8,5% к июлю 2023 года, до 4,2 млн тонн. За семь месяцев было выпущено 30,1 млн тонн чугуна, что на 5,1% меньше показателя годом ранее.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце понизился на 6,4% к предыдущему, а по сравнению с июлем 2023 года - на 8,9%. Абсолютных показателей за июль Росстат не приводит. В январе-июле этого года было выпущено 7,5 млн тонн труб (-4,2%).