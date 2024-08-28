Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале выросли на 8,3%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2024 года выросли на 8,3% по сравнению со II кварталом 2023 года, говорится в докладе Росстата.

Как сообщалось, за I квартал 2024 года рост инвестиций в основной капитал составлял 14,5% в годовом выражении.

В целом за I полугодие 2024 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал по сравнению с I полугодием 2023 года в 10,9% .

В номинальном выражении объем инвестиций составил в I полугодии 2024 года 14 трлн 370,4 млрд рублей (в том числе во II квартале - 8 трлн 437,6 млрд рублей, в I квартале - 5 трлн 932,8 млрд рублей).

Показатель по инвестициям за полугодие говорит об устойчивости экономики и уверенности бизнеса, считает вице-премьер РФ Александр Новак, чей комментарий приведен в материалах Минэкономразвития. "Здесь, безусловно, и позитивный эффект от мер поддержки бизнеса со стороны правительства, благодаря которым значимо улучшилось состояние институциональной среды в стране и, соответственно, повысились стимулы для инвестирования", - считает замглавы правительства.

Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, также процитированная в сообщении министерства, подтвердила намерение Минэкономразвития повысить прогноз по уровню инвестиций в основной капитал в текущем году. "С учётом таких высоких результатов в первом полугодии мы ожидаем и более высокие итоги по 2024 году в целом, чем закладывали в сценарных условиях, опубликованных в апреле - это будет учтено в готовящемся прогнозе социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу", - отметила она.

Крючкова также указала на усиление частной предпринимательской инициативы в сфере инвестиций: рост частных инвестиций во II квартале ускорился до 17,4% после 15,3% кварталом ранее, при этом основной прирост был обеспечен за счёт вложений в машины и оборудование, а также в объекты интеллектуальной собственности, где рост достиг 29% во II квартале.

В отраслевом отношении активный рост идёт в обрабатывающей промышленности - там сохраняются двузначные темпы (плюс 23,3% во II квартале), отмечают в Минэкономразвития. В основном - за счёт вложений в машиностроении (плюс 53,3%) и химическом комплексе (плюс 35,5%). Помимо этого, высокая инвестиционная активность во II квартале отмечалась в туризме (плюс 47,2%), строительстве (плюс 30,4%), торговле (плюс 29,3%).

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал в РФ в 2023 году выросли на 9,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля, в начале сентября уже анонсировало его повышение) рост инвестиций на 2,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале августа, по динамике инвестиций на 2024 год предполагает их рост на 5,6%.