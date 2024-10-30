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Росстат отметил в октябре спад предпринимательской уверенности в добыче

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в октября 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 4,7 процентного пункта и составил плюс 1,2%, сообщил Росстат.

Ранее в сентябре этого года индекс оценивался в плюс 5,9%, в августе - 5,2%, в июле - 6,5%, в июне - 6,8%, в мае - 5,1%, в апреле - 4,2%, в марте - 5,7%, в феврале - 5,1%, в январе - 5,4%. В октябре 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 2,1%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в октябре 2024 года повысился на 0,2 п.п., составив 7,0%. Ранее в сентябре показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 6,8%, в августе - 6,9%, в июле - 6,9%, в июне - 7,0% (максимальное значение показателя), в мае - 6,6%, в апреле - 6,8%, в марте - 6%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В октябре 2023 года индекс уверенности в обработке равнялся 4,6%.

В добыче полезных ископаемых на отрицательную динамику индекса повлияло резкое снижение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев - с 21,7% до 6,1%.

Небольшой рост индекса в обрабатывающих производствах обусловлен незначительным колебанием позитивных оценок спроса в текущем месяце на продукцию и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики снизился на 2 п.п. - до 56%. В обрабатывающих производствах средний уровень использования производственных мощностей третий месяц подряд сохраняется на уровне 60%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 16,6%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,6%).

В добывающем секторе экономики произошло резкое снижение позитивных оценок изменения прибыли до отрицательных значений - на 8,1 п.п., до минус 5,4%. В обрабатывающих производствах отмечается противоположная ситуация: наблюдается рост позитивных оценок - на 1,4 п.п, до 0,0%.

В октябре 2024 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля 2023 года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

ООН Росстат
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