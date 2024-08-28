Предпринимательская уверенность в РФ в августе продолжила снижаться в добыче

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1 процентный пункт и составил плюс 5,7%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в июле этого года индекс оценивался в 6,7%, в июне - 7,0%, в мае - 5,1%, в апреле - 3,9%, в марте - 5,9%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В августе 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 5,8%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в августе 2024 года повысился на 0,1 п.п., составив 7,1%. Ранее в июле показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 7,0%, в июне - 7,2% (максимальное значение показателя), в мае - 6,6%, в апреле - 6,8%, в марте - 6,0%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В августе 2023 года индекс уверенности в обработке равнялся 4,6%.

На динамику индекса в добыче полезных ископаемых повлияло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 24,7% до 22,2%.

В обрабатывающих производствах несущественные изменения оценок текущего спроса на продукцию, перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев и запасов готовой продукции позволили сохранить индекс почти на уровне июля 2024 года, говорится в сообщении Росстата.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики после трех месяцев затишья вырос на 1 п.п. - до 58%. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования производственных мощностей снизилось на 1 п.п. и составило 60%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-17,7%), так и в обрабатывающих производствах (-14,7%).

В августе 2024 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).