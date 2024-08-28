Цены на огурцы в РФ за неделю выросли на 3,4%, остальные овощи дешевели

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на огурцы за неделю с 20 по 26 августа повысились на 3,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы подорожания ускорились, неделей ранее рост составил 2,1%.

В то же время все остальные овощи и фрукты, цены на которые мониторит статистическое ведомство, дешевели. Отрицательная динамика цен на капусту, едва наметившаяся на неделе с 13 по 19 августа, с 20 по 26 августа стала более заметной: цены снизились на 1,6%.

Свекла на прошлой неделе подешевела на 4% (на 3,8% неделей ранее), морковь - на 3,5% (на 2,8%), картофель - на 2,9% (на 2,6%), бананы - на 2,1% (на 2%), лук и яблоки - на 1,5% (на 0,7% и 1,8% соответственно), помидоры - на 1% (на 1,5%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 1,3%. Снижение немного замедлилось, неделей ранее оно составляло 1,4%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,8 раза. Цены на капусту с начала года выросли в 1,5 раза, свеклу и морковь - в 1,4 раза, яблоки - на 31,4%, лук - на 24,5%. Цены на бананы снизились на 2,8%, на огурцы - на 40,3%, помидоры - на 23,6%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.