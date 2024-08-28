Рост цен на рис и пшено в РФ за неделю ускорился, гречка дорожает прежними темпами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на рис и пшено в РФ с 20 по 26 августа повысились на 0,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились. За неделю с 13 по 19 августа рис подорожал на 0,2%, пшено - на 0,1%.

Цены на гречневую крупу, как и неделей ранее, повысились на 0,1%.

С начала года цены на рис выросли на 4,4%. В то же время нынешние цены на пшено на 0,3% ниже, чем в начале года, на гречку - на 6,3% ниже.

Росстат также сообщил, что цены на яйца за неделю снизились на 0,3% (на 0,1% неделей ранее). С начала года яйца подешевели на 19,3% после резкого взлета цен в конце 2023 года.

Цены на курятину стали меньше на 0,1% (на 0,2% неделей ранее). С начала года мясо кур подешевело на 3,5%.

Остальные виды мяса подорожали, больше всего свинина - на 0,6% (на 0,5%). Цены на говядину выросли на 0,1% (на 0,2%), на баранину - на 0,3% (неделей ранее было отмечено снижение на 0,3%).

Росстат также сообщил, что цены на сливочное масло выросли на 1%, стерилизованное молоко и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,9%, подсолнечное масло - на 0,6%, ржаной хлеб - на 0,5%, мороженую рыбу, сметану и черный чай - на 0,4%, сыры, овощные консервы для детского питания, пшеничную муку, вермишель - на 0,3%, пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и соль - на 0,2%, мясные консервы для детского питания - на 0,1%.

Цены на сахар-песок снизились на 0,4%.