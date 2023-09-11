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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

УК сети клиник "Мать и дитя" увеличила полугодовую EBITDA на 15,2%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в I полугодии нарастила показатель EBITDA на 15,2% - до 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 2,6 п. п. и составила 31,9%.

Скорректированная чистая прибыль MDMG выросла на 40,8% и составила 3,4 млрд рублей. Операционная прибыль достигла 3,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше показателя за тот же период прошлого года. Валовая прибыль выросла на 10% - до 4,97 млрд рублей.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 39,4% - до 4,4 млрд рублей.

Капитальные затраты составили 1,95 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза. Как поясняет компания, основная доля капитальных затрат приходится на приобретение готового госпиталя в Москве, запуск которого ожидается во II полугодии 2023 года.

Выручка компании, как сообщалось ранее, составила в январе-июне 12,9 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Долг MDMG, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 июня 2023 года составил 641 млн рублей, увеличившись на 7,4% по сравнению с началом года. Объем денежных средств вырос с начала года на 49% - до 6,65 млрд рублей на 30 июня.

По итогам I полугодия количество амбулаторных посещений увеличилось на 8,4% - до 991,9 тысячи. Количество койко-дней снизилось на 1,1% - до 70,7 тысячи. Количество циклов ЭКО увеличилось на 13,7% и составило 9,35 тысячи. Количество принятых родов выросло на 9,6% - до 4,5 тысячи.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов.

Марк Курцер MDMG Мать и дитя
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