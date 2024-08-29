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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

Huawei увеличила выручку на треть в I полугодии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei увеличил выручку в первом полугодии на 34%, до 417,5 млрд юаней ($58,86 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль повысилась на 18%, до 54,9 млрд юаней.

Компания не стала раскрывать показатели отдельных сегментов, однако в сообщении отмечается рост выручки в потребительском сегменте, который включает смартфоны и ноутбуки, а также в сегменте оборудования для "умных" автомобилей.

По данным исследовательской компании Canalys, Huawei увеличила поставки смартфонов в Китае на 55% в первом полугодии, до 22,2 млн.

Huawei
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