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В ЦБ отметили замедлившийся темп роста экономики РФ в III квартале

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рост экономики РФ в III квартале продолжается, но более медленными темпами, чем в первой половине года, одновременно снижаются темпы роста кредитования, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Пока данные не дают оснований говорить о том, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели, но при этом другие показатели, которые вышли с последнего заседания по ставке, в частности, касающиеся динамики экономики, конъюнктурные опросы наших предприятий, вчерашние данные Росстата по июлю - они указывают на то, что в третьем квартале рост экономики продолжается, но видимо более низкими темпами, чем это происходило в первой половине года", - сказал он на пресс-конференции в связи с публикацией проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

"То есть определенное снижение спроса происходит, но опять же, если не предвосхищать данные за полный месяц, но все-таки оперативные данные по августу указывают на то, что и темпы роста кредитования тоже замедляются и в рознице, и в корпоративном кредитовании", - добавил он.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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