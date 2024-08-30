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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Японии в июле безработица обновила максимум за 11 месяцев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в июле выросла до 2,7%, сообщило Министерство внутренних дел и связи .

В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 110 тысяч и составило 1,87 млн человек. Количество занятых снизилось на 200 тысяч - до 67,66 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в июле приходилось 124 открытых вакансий по сравнению с минимальными более чем за два года 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Промышленное производство в стране в июле, по предварительным данным министерства экономики, торговли и промышленности, повысилось на 2,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали увеличения на 3,3%.

Объем промпроизводства по сравнению с июлем прошлого года вырос на 2,7% - максимально за 1,5 года.

Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 2,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Темпы роста понизились по сравнению с пересмотренными июньскими 3,8% и оказались хуже консенсус-прогноза, предусматривавшего подъем на 2,9%.

Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 28-го месяца подряд.

В помесячном исчислении розничные продажи в июле увеличились на 0,2% после подъема на 0,6% в июне.

Число домов, строительство которых было начато в Японии в июле, снизилось на 0,2% в годовом выражении после падения на 6,7% в предыдущий месяц. Аналитики предполагали спад на 1%.

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