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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

ВВП Канады во II квартале вырос на 2,1% г/г

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Экономика Канады во втором квартале выросла на 2,1% в годовом выражении, сообщило статистическое управление страны.

Рост был рекордным с первого квартала прошлого года и лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших подъема на 1,6%.

Относительно предыдущего квартала канадский ВВП вырос на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале канадская экономика увеличилась на 0,4% в поквартальном выражении и на 1,8% в годовом.

Потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,2% относительно предыдущего квартала, капиталовложения бизнеса - на 6,5%, государственные расходы - на 1,5%.

Экспорт сократился на 0,4%, импорт - на 0,1%.

Канада
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