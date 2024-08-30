ВВП Индии в апреле-июне вырос минимально за пять кварталов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВВП Индии в первом финансовом квартале (апрель-июнь) увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста замедлились по сравнению с 7,8% в четвертом финквартале и были самыми низкими за пять кварталов.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП Индии в апреле-июне на 6,9%. Резервный банк Индии (RBI) прогнозировал рост на 7,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится порядка 60% ВВП страны, увеличились на 7,4%, валовые вложения в основные активы - на 7,5%.

Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале составил 7%, в строительном - 10,5%, в горнодобывающей отрасли - 7,2%, в коммунальном секторе - 10,4%, в сельскохозяйственном - 2%.

Данные о ВВП за второй финквартал будут опубликованы 29 ноября.