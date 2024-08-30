НТБ расширила перечень участников товарных интервенций на рынке зерна

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") на фоне практически остановившихся товарных интервенций на рынке зерна расширила перечень их участников. Зерно из фонда теперь смогут закупать животноводы, производители круп, крахмала, кормов и другие.

Как сообщает биржа, с 9 сентября вступает в силу новая редакция правил торгов, в соответствии с которой в категориях участников торгов, помимо "хлебопек" и "мукомол", значатся "животноводство", "корма", "смешанное сельское хозяйство", "мука, крупа, крахмал", "оптовая торговля".

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа. В первую неделю было продано 13,5 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожаев 2022 и 2023 годов на 210,4 млн рублей. Из пяти торговых дней только три оказались результативными. На этой неделе результативно закончились только два, было продано 8,1 тыс. тонн пшеницы на 126,5 млн рублей. Эксперты называют эту ситуацию ожидаемой и объясняют достаточным предложением зерна на рынке по приемлемым ценам. Перспективы торгов они связывают с развитием ценовой ситуации.

Как сообщалось, правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. тонн зерна.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность.

Предыдущие товарные интервенции на рынке зерна РФ проводились с перерывами в 2020-2021 годах. В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении. После этого началась подготовка к новым товарным интервенциям "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщало ведомство.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).