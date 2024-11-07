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Товарные интервенции на рынке зерна возобновляются в РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Продажа зерна из государственного интервенционного фонда (товарные интервенции) возобновляется в РФ в четверг. На этот день определена сводная ведомость аукционов, сообщается на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Согласно расписанию торгов, они также состоятся 8 и 11 ноября.

Товарные интервенции начались 19 августа и продлились по 18 октября. За это время было продано 64,24 тыс. тонн пшеницы на 1 млрд рублей. Правительство разрешило в 2024 году продать из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. тонн зерна.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Московская биржа НТБ
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