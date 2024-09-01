Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой

Пошлина на экспорт шрота вырастет в 1,5 раза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре сохранилась на нулевом уровне, на подсолнечный шрот повысилась в 1,5 раза, соответствующий расчет представил Минсельхоз РФ.

Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023 года).

Пошлина на подсолнечный шрот повысилась в 1,5 раза, до 2 тыс. 880,7 рубля с 1 тыс. 869,7 рубля в августе.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $823,6 за тонну ($798,3 месяц назад), на шрот - $222,3 ($211,2).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Как сообщалось, правительство продлило действие этих пошлин по 31 августа 2026 года. Кроме того, на этот же срок продлены пошлины на экспорт подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну) и соевых бобов (20%, но не менее $100 за тонну).