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Московская биржа ведет дискуссию по расширению времени торгов на рынке акций

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа обсуждает с профучастниками запуск торгов в выходные дни и возобновление утренней сессии на рынке акций, сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

"Дискуссия о запуске торгов в выходные дни идет. Мы стараемся всегда слышать участников и все существенные нововведения делать в согласовании с ними, в том виде и конфигурации, как им это нужно", - сказал Блохин журналистам.

Биржа уже торгует в новогодние праздники, поэтому "в принципе заторговать в выходные сложности не представляет", отметил он.

"Что будет первым, торги в выходные дни или утренняя торговая сессия - зависит от участников. Утренняя торговая сессия у нас была, все технологии есть, существенно менять ничего не надо. С точки зрения торгов в выходные дни мы делаем так, чтобы это была возможность для тех, кто хочет ею воспользоваться, и не было обременением для тех, кому это не нужно", - добавил Блохин.

Никаких существенных изменений в корпоративном управлении, раскрытии информации в связи с этим произойти не должно, считает он.

В настоящее время на рынке акций Мосбиржи торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50 мск, в вечернюю - с 19:05 до 23:50 мск.

Мосбиржа торги Борис Блохин
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