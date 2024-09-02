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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе увеличили поставки электромобилей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей в августе увеличили поставки.

Nio отгрузила 20,176 тыс. автомобилей, что на 4% выше показателя за тот же месяц 2023 года, говорится в сообщении компании. Объем поставок превысил 20 тыс. машин по итогам четвертого месяца подряд.

Li Auto отправила покупателям в прошлом месяце 48,122 тыс. электромобилей (рост на 38%). Компания ранее прогнозировала, что в третьем квартале поставит около 150 тыс. машин, то есть в сентябре ей надо будет продать порядка 51 тыс. электрокаров исходя из данных за июль-август, отмечает MarketWatch.

XPeng в августе поставила 14,036 тыс. машин (повышение примерно на 1%). Компания намеревалась продать в третьем квартале порядка 43 тыс. электромобилей, то есть в сентябре ей надо поставить около 18 тыс.

Совокупные поставки трех китайских компаний в прошлом месяце составили 82,334 тыс. электромобилей, увеличившись более чем на 20% относительно августа 2023 года. В январе-августе они вместе продали около 493 тыс. машин, что на 34% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Поставки BYD в августе выросли на 35% до 370,084 тыс. автомобилей.

Котировки Li Auto снижаются на 4,4% в ходе торгов в Гонконге в понедельник, BYD – на 2,3%, XPeng – на 0,6%.

Китай Nio Li Auto XPeng BYD
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