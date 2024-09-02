ГК "Русский краб" сменит гендиректора

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Горячев с 3 сентября возглавит группу компаний "Русский краб", говорится в сообщении компании.

До прихода в компанию Горячев руководил сахарным бизнесом в ГК "Русагро", где он отвечал за разработку и реализацию стратегии и выход на новые экспортные рынки. Ранее он работал в качестве исполнительного директора дивизиона Даунстрим ОК "Русал".

"Рассчитываю, что под его руководством компания укрепит свои позиции в отрасли, в том числе за счет расширения географии продаж и эффективной реализации инвестпрограммы ГК "Русский краб" по строительству нового флота", - цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров компании Евгения Орлова.

Текущий гендиректор "Русского краба" Юлия Юрова перейдет на должность заместителя гендиректора.

ГК "Русский краб" – одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке по объему квот на добычу краба. Флот компании ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Продукция представлена в России, Китае, Южной Корее, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах.