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Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за II квартал в 31,06 руб./акция

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на внеочередном собрании 30 августа одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 руб./акция.

Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 10 сентября, говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

На конец июня показатель чистый долг/EBITDA компании составил отрицательные 0,19х.

FCF во втором квартале находился на отметке 24,3 млрд рублей.

Общий размер начисленных за второй квартал дивидендов - 26,02 млрд рублей.

По итогам I квартала "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 38,3 руб./акция.

Акционерный капитал компании состоит из 837 млн 718,66 тыс. обыкновенных акций стоимостью 0,01 руб. каждая.

Северсталь
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