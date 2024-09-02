Рынок акций РФ начал сентябрь с падения до 2545 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых осенних торгах продолжил падение из-за сокращения инвесторами позиции на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в сентябре, сдерживающим фактором выступила стабилизация нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется у $77 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал до 2545 пунктов (минимум с начала мая 2023 года), причем однодневный откат индикатора стал максимальным с сентября 2022 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2545,07 пункта (-4%), индекс РТС - 890,82 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 9,3%, при этом лидерами отката выступили акции ПАО "ФСК-Россети" (-11,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составил 90,0013 руб. (-1 руб. 18,55 копейки).

Также подешевели акции "АЛРОСА" (-9,3%), ГК "Самолет" (-8,8%), расписки Globaltrans (-8,5%), акции "Сургутнефтегаза" (-7,4% и -6,3% "префы"), расписки OZON (-7,1%), бумаги "НЛМК" (-6,5%), ВТБ (-6,5%), ПАО "Полюс" (-6,2%), "ММК" (-5,9%), "Северстали" (-5,8%), АФК "Система" (-5,7%), "ТКС Холдинг" (-5,7%), "Магнита" (-5,6%), "Татнефти" (-5,2%), "РусГидро" (-5,2%), "Московской биржи" (-5%), "Аэрофлота" (-4,9%), "Роснефти" (-4,8%), Сбербанка (-4,3% и -4,2% "префы"), "МТС" (-4,2%), "Норникеля" (-3,5%), "Интер РАО" (-3,1%), "Газпром нефти" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), ОК "Русал" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Газпрома" (-0,1%).

Акционеры "Северстали" на внеочередном собрании 30 августа одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 руб./акция. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 10 сентября, говорится в сообщении компании.

Подорожали акции "Мечела" (+1,1%, до 108,1 рубля).

Комментарии аналитиков

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи завершил минувшую пятницу пробоем важного уровня поддержки 2650 пунктов, тем самым продемонстрировав свою слабость и дав сигнал на дальнейшее снижение.

"Причиной могло стать наличие на рынке крупного продавца, вероятно, в лице нерезидентов. Вполне закономерно, что в понедельник распродажи продолжились. В такой ситуации потенциальные покупатели могли просто взять тайм-аут. Заветная цель многих инвесторов находится на рубеже 2500 пунктов, и индекс МосБиржи уже почти дошел до этой отметки. Индекс находится в зоне перепроданности на всех тайм-фреймах, от часового до недельного", - отмечает эксперт.

Продажи затронули все сектора. Среди аутсайдеров - финсектор, транспортники, энергетики, телекомы, золотодобытчики. Негативным фактором для рынка акций послужило также локальное укрепление рубля и слабая динамика нефти Brent.

Во вторник стартует Восточный экономический форум. Возможно, с учетом технической перепроданности индекса рынок покажет коррекционный отскок, а сопротивлением будет выступать уровень 2620 пунктов. Прогноз индекса МосБиржи на 3 сентября - 2560-2620 пунктов, считает Рокотянская.

Что касается нефти, то Brent пытается стабилизироваться в районе $77 за баррель. "В Израиле проходит общенациональная забастовка, где протестующие призывают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня ради заложников. Производственная активность Китая в августе выросла вопреки ожиданиям рынка (индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin вырос в августе с 49,8 до 50,4 пункта). В то же время источники в группе ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что они по-прежнему намерены продолжать смягчать ограничения на добычу. Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 тыс. б/с в октябре, что станет первым этапом отмены сокращения добычи на 2,2 млн б/с (2% ежедневного мирового спроса). Ливийские нефтяные месторождения Сарир, Мессла и Нафура получили указания возобновить добычу", - отметила представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник ощутимо просел, обновив годовые минимумы, ввиду отсутствия факторов для покупок.

Акции "Мечела" выглядели лучше рынка благодаря коррекции после достижения на прошлой неделе минимумов с 2022 года, и в частности, бумаги пытаются удержаться выше психологически важной отметки 100 руб. "Газпром" в конце августа приятно удивил инвесторов сообщениями о получении чистой прибыли в I полугодии по МСФО в размере 1,04 трлн руб. против 296,2 млрд руб. годом ранее. В "Газпроме" также подчеркнули, что дивидендная база за 6 месяцев составила 779 млрд руб., что на 26% выше показателя годовой давности.

В целом на рынке акций РФ наблюдаются распродажи по широкому спектру бумаг и более заметны по эмитентам, которые показали не самые сильные финансовые результаты в I полугодии текущего года. Застройщик "Самолет", например, в конце августа сообщил о чистой прибыли по МСФО в I полугодии в размере 4,7 млрд руб. против прибыли 9,2 млрд руб. годом ранее. "Селигдар" (-6%) в I полугодии получил убыток в размере 5,2 млрд руб. против убытка в 7,3 млрд руб. годом ранее, отмечает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдается консолидация на фоне отсутствия торгов в США и ожиданий более важных макроэкономических событий по ходу недели. Российский рынок акций обновляет годовые минимумы, продолжая отыгрывать негативные фундаментальные факторы в виде высоких процентных ставок в стране и геополитической напряженности. Индекс МосБиржи продвигается к следующему психологически важному значению 2500 пунктов, у которого рынок может получить шанс как минимум на коррекционный отскок, считает Кожухова.

Как отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, опустившись в диапазон 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи, российский рынок достиг одной из целей коррекции, начавшейся в мае.

Ряд популярных акций, таких как "Норникель" и "МТС", уже опустились к своим многолетним минимумам, провалившись ниже уровней 2022 года. Однако движение вниз вполне может продолжиться, поскольку инвесторы придают достаточно высокий вес рисковому сценарию развития ситуации в российской экономике. Несмотря на признаки замедления глобального спроса на нефть, ОПЕК+ не планирует отказываться от планов по выходу из ограничений по добыче нефти, что будет оказывать давление на рынок. Прибыли российских компаний уже начали снижаться, что в условиях дальнейшего повышения ключевой ставки снижает потенциальную дивидендную доходность, считает аналитик.

Очередное заседание Банка России, безусловно, будет иметь важное значение. Однако за оставшиеся полторы недели регулятор вряд ли изменит свой взгляд на экономическую динамику и с высокой вероятностью вновь повысит ключевую ставку. Пожалуй, единственным фактором, который может повлиять на настроения инвесторов, может стать сигнал о дальнейшей траектории ключевой ставки. Если тезис о возможности дальнейшего ужесточения ДКП на следующих заседаниях пропадет из итогового релиза, это может приостановить распродажи, полагает он.

"Инвесторам в текущей ситуации можно посоветовать запастись терпением, сохранять высокую долю свободных денежных средств в своих портфелях, выбирать привлекательные уровни покупки хороших бумаг, но даже при достижении этих уровней заходить в рынок постепенно, небольшими лотами", - заключил Вайсберг.

Как отмечают аналитики ИК "Риком-Траст", после смены юрисдикции Globaltrans с Кипра на Абу-Даби многие участники торгов надеялись на возобновление компанией дивидендных выплат, но, как выяснилось, пока надеждам не суждено сбыться.

Последний раз Globaltrans выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 22,5 руб. на бумагу. Сейчас компания сообщила, что она долго искала решение для возобновления выплат, но из-за сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру в обозримом будущем такой возможности для всех акционеров во всех юрисдикциях нет.

"Мы ожидали такого решения, поскольку в текущей ситуации компании могут потребоваться существенные инвестиции для поддержания текущих объемов бизнеса в среднесрочной перспективе. В 2025-2029 гг. списания собственного парка в среднем ожидаются на уровне около 3,5 тыс. вагонов в год, а инвестиции в подвижной состав будут требовать от компании бОльших расходов, чем нескольких лет назад - из-за значительного роста стоимости новых вагонов и усиливающейся неопределенности на рынке грузовых ж/д перевозок. Мы считаем данную новость негативной для бумаг Globaltrans и рекомендуем сокращать свои позиции в данной бумаге. Участники торгов надеялись на возобновление выплат, но растущие риски операционной деятельности пока не позволяют проводить дивидендную политику", - полагают эксперты "Риком-Траста".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник на мировых фондовых площадках преобладает "медвежья" динамика. На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход итоговых данных по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за август, числу открытых вакансий по данным отчета JOLTS за июль, количеству новых рабочих мест вне с/х сектора (nonfarm payrolls) и уровню безработицы за август, напомнил аналитик.

Российский рынок акций продолжает снижение в первый торговый день осени на фоне неопределенности относительно будущей ДКП ЦБ РФ. Одной из главных новостей к полудню стала блокировка ЦБ дополнительной эмиссии акций Positive Technologies (-4,8%), которые компания хотела выпустить в соответствии со своей мотивационной программой для сотрудников. Причины блокировки нового выпуска акций не уточняются.

"Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу нисходящего клина и начал входить в зону перепроданности по индикатору RSI. В краткосрочной перспективе возможен отскок, но важный уровень поддержки все еще находится на уровне 2500 пунктов. Для полноценного разворота возможен его тест", - считает Степанов.

Зарубежные рынки акций

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,2%, FTSE просел на 0,4%) и в секторе американских фондовых фьючерсов (контракты на индексы изменились на 0,1-0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня четвертый месяц.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены отыграли потери, понесенные на азиатской сессии на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны. Активность торгов невысокая в связи с выходным в США (биржи закрыты 2 сентября по случаю Дня труда).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $76,98 за баррель (+0,1% и -2,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $73,75 за баррель (+0,3% и -3,1% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Инарктика" (-14%), "префы" ПАО "Лензолото" (-12,8%), расписки Qiwi (-12,4%), акции ПАО "Россети Северо-Запад" (-11,7%), ПАО "Наука-связь" (-11,4%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (-11,2%), бумаги ПАО "Южуралзолото" (-11,2%), ПАО "Россети Юг" (-10,9%), "ТГК-2" (-10,8%), ПАО "Артген" (-10,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-10,1%), ПАО "Русолово" (-10,1%).

Банк России приостановил эмиссию акций ПАО "Группа Позитив" (-4,8%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), говорится в сообщении регулятора. Причины и срок приостановки в сообщении не указываются.

В "Группе Позитив" "Интерфаксу" рассказали, что решение Банка России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором. "Positive Technologies отрабатывает запрос Банка России в рабочем порядке и сохраняет намерения по реализации ранее озвученных планов по дополнительному выпуску 7,9% акций в 2024 году после согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов по выпуску акций", - сказали в пресс-службе компании.

Речь идет о допэмиссии акций "Группы Позитив", за проведение которой акционеры компании проголосовали на внеочередном собрании в июле. Тогда было одобрено предложение об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Всего предполагалось разместить 5 млн 214 тыс. акций (7,9% от капитала компании). Единственным акционером, который сможет приобрести акции "Группы Позитив" по закрытой подписке, названа дочерняя компания ПАО - АО "Позитив Текнолоджиз" (основная операционная компания группы).

Выросли в понедельник акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+9,7%), "Росгосстраха" (+5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4%), "Распадской" (+0,6%), "СПБ биржи" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,33 млрд рублей (из них 23,21 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 19,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").