Гонконгская Cathay Pacific отменила 24 рейса из-за проблемы с двигателями на лайнере

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., одна из крупнейших авиакомпаний Азии по объему международных перевозок, проводит инспекцию всех своих лайнеров Airbus A350 после обнаружения проблемы с двигателями на одном из них, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Cathay выявила неисправность одного из компонентов двигателей направлявшегося в Цюрих борта, в связи с чем он был вынужден вернуться в Гонконг. О каком именно компоненте идет речь, не уточняется, однако известно, что двигатели поставила британская Rolls-Royce.

"Это первая во всем мире подобная неисправность у компонентов такого типа на самолетах A350, - отметила Cathay. - У нас есть еще ряд таких же компонентов, подлежащих замене. Запасные детали уже получены, проводится ремонт".

В связи с проверкой всех указанных лайнеров Cathay отменила не менее 24 обратных рейсов вплоть до вторника.

Флот компании насчитывает 30 самолетов A350-900 и 18 более новых A350-1000.