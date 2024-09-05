Европейский регулятор требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Европейское агентство авиационной безопасности (European Union Aviation Safety Agency, EASA) требует от авиакомпаний провести разовую проверку некоторых двигателей на Airbus A350, пишет Financial Times.

На самолетах необходимо демонтировать "потенциально дефектные топливные шланги высокого давления", отметил регулятор.

EASA принимает "меры предосторожности" на основании "предварительной информации" от властей Гонконга, а также Airbus и производителя авиадвигателей Rolls-Royce.

В начале недели гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сообщила, что проводит инспекцию всех 48 самолетов A350 после того, как летевший в Цюрих лайнер был вынужден вернуться в Гонконг из-за отказа одного из компонентов двигателя.

Airbus заявила, что приняла к сведению информацию от EASA и "тесно сотрудничает с Rolls-Royce и властями по вопросу реализации этой меры предосторожности".

Cathay обладает одним из крупнейших парков A350, включая 18 самолетов такого же типа, как развернувшийся лайнер (A350-1000). Всего в мире эксплуатируется 86 самолетов A350-1000, в том числе авиакомпаниями Qatar Airways, British Airways и Virgin Atlantic.

Акции Airbus дешевеют на 0,9% в ходе торгов в четверг, Rolls-Royce - на 0,5%.