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ВТБ поставил на паузу бизнес своего форекс-дилера

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ поставила на паузу бизнес своего форекс-дилера, изучает варианты будущей стратегии, в том числе с учетом цифровой трансформации и перехода на российское программное обеспечение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"В ситуации, когда базовыми активами Форекса являются в основном недружественные активы, мы сделали паузу в этом бизнесе. Прорабатываем различные варианты будущей стратегии, в том числе с учетом цифровой трансформации и перехода на российское ПО. Отметим, что клиенты с пониманием отнеслись к ситуации", - заявили в ВТБ.

В начале августа "ВТБ Форекс" сообщил, что временно приостанавливает деятельность и прекращает заключение новых рамочных договоров с физлицами с 7 августа.

Заключенные ранее договоры прекратили свое действие со 2 сентября. "ВТБ Форекс" рекомендовал клиентам до 19 августа самостоятельно закрыть все имеющиеся открытые валютные позиции и подать поручение на вывод денежных средств. О дате возобновления деятельности компания обещала сообщить дополнительно.

Сейчас на российском форекс-рынке работают четыре участника: "ВТБ Форекс", "БКС-Форекс", "Альфа-Форекс" и "Финам Форекс".

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