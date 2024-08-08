"ВТБ Форекс" временно приостанавливает работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "ВТБ Форекс" временно приостанавливает деятельность и прекратил заключение новых рамочных договоров с физлицами с 7 августа, говорится в сообщении форекс-дилера.

Заключенные ранее договоры прекращают свое действие со 2 сентября. "ВТБ Форекс" рекомендует клиентам до 19 августа самостоятельно закрыть все имеющиеся открытые валютные позиции и подать поручение на вывод денежных средств.

"Все открытые валютные позиции клиентов, не закрытые клиентами самостоятельно до 19.08.2024, будут принудительно закрыты форекс-дилером", - отмечается в сообщении.

О дате возобновления деятельности "ВТБ Форекс" сообщит дополнительно.