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"ВТБ Форекс" временно приостанавливает работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "ВТБ Форекс" временно приостанавливает деятельность и прекратил заключение новых рамочных договоров с физлицами с 7 августа, говорится в сообщении форекс-дилера.

Заключенные ранее договоры прекращают свое действие со 2 сентября. "ВТБ Форекс" рекомендует клиентам до 19 августа самостоятельно закрыть все имеющиеся открытые валютные позиции и подать поручение на вывод денежных средств.

"Все открытые валютные позиции клиентов, не закрытые клиентами самостоятельно до 19.08.2024, будут принудительно закрыты форекс-дилером", - отмечается в сообщении.

О дате возобновления деятельности "ВТБ Форекс" сообщит дополнительно.

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