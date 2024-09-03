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Аналитики ЦБ заявили о предпосылках для уменьшения перегрева в экономике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста экономической активности в РФ замедляются, что в совокупности с замедлением потребкредитования создает предпосылки для уменьшения перегрева в экономике РФ. Об этом сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Данные и опросные показатели за июль и август в большинстве своем свидетельствуют о замедлении роста экономической активности, в том числе со стороны потребления домохозяйств. Розничное кредитование сбавило темпы роста за исключением автокредитования. В совокупности это создает предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике, перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста при достижении ценовой стабильности", - говорится в обзоре.

"Поступающая статистическая информация за июль и широкий круг оперативных индикаторов и опросов указывают на более умеренный рост экономической активности в начале III квартала по сравнению с II кварталом. Важно отметить, что, как минимум, частично такая умеренная динамика связана с меньшим увеличением спроса, чем ожидали компании. В результате в промышленности наметился некоторый рост запасов готовой продукции. Хотя инвестиционные планы и планы по найму персонала остаются высокими по историческим меркам, намечается тенденция к их снижению", - отмечают аналитики ЦБ.

"В розничном кредитовании с июля наметилось замедление, во многом благодаря отмене или переформатированию льготных ипотечных программ. Также замедлению роста кредитования способствовало ужесточение макропруденциального регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования. В июле-августе появились признаки замедления и в динамике потребления населением товаров и услуг. Вместе с тем, высокими темпами продолжает расти корпоративное кредитование", - говорится в докладе о динамике кредитования.

"В целом можно сделать вывод о том, что появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции. Соответственно понизились риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе", - считают аналитики ЦБ.

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