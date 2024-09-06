Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 г. с 5,1% до 7,3%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, уточненный макропрогноз на 2024-2027 гг. был внесен в правительство, рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии (на заседании правительства прогноз обычно рассматривается одновременно с проектом бюджета во второй половине сентября).

Прогноз по инфляции на 2025 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2026 и 2027 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

"Инфляция выше, чем она предполагалась. Причины понятны - мы видим более быстрый, чем ожидалось, темп роста доходов населения", - пояснил представитель министерства пересмотр прогноза.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года ко 2 сентября составила 5,17%.

ЦБ в конце июля повысил свой прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%, в 2025 году до 4-4,5%, в 2026 и 2027 году ожидает инфляцию на уровне таргета 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2024 году составляет 7,1% (вырос с 6,8% на начало августа), в 2025 году - 4,8%.