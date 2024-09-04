Цены на нефть продолжают снижаться, Brent торгуется около $73,4 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет MarketWatch.

"Оптимистичные прогнозы ОПЕК в отношении глобального спроса на нефть пока не материализовались, поскольку экономика Китая, крупнейшего мирового импортера сырья, ослабевает, - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада. - Европейская экономика также испытывает трудности, а в США рост заметно замедлился".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по московскому времени составила $73,36 за баррель, что на $0,39 (0,53%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,77 (4,9%), до $73,75 за баррель, что является минимумом с 12 декабря 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,43 (0,61%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $70,34 за баррель, минимума с 13 декабря.

С начала этого года Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 1,06%.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.