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Нефть Brent подорожала до $74,4 за баррель после обвала накануне

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца прошлого года по итогам предыдущей сессии.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 по московскому времени повысились на $0,64 (0,87%), до $74,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,76 (1,08%), до $71,10 за баррель.

ЭкономикаЦены на нефть продолжают снижаться, Brent торгуется около $73,4 за баррельЧитать подробнее

Во вторник котировки Brent упали на 4,9%, WTI - на 4,4%, обновив минимальные значения с середины декабря прошлого года на ожиданиях восстановления добычи в Ливии и увеличения поставок со стороны ОПЕК+ на фоне слабого мирового спроса на топливо.

Трейдеры полагают, что Ливия может в ближайшее время возобновить добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.

"Опасения по поводу роста мировой экономики и новости про рост добычи стали гремучей смесью для рынка, который уже почувствовал себя уязвимым", - отметил Крис Уэстон из Pepperstone.

"Участники рынка пока не хотят видеть увеличения поставок со стороны ОПЕК+", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.

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