Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками, несмотря на резкое ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, ноябрьская нефть Brent упала к $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидерами роста выступают акции "Сургутнефтегаза" и "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2542,39 пункта (+0,7%), индекс РТС - 903,84 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 88,6118 руб. (-1,3895 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,8% и +1,3% "префы"), "Аэрофлота" (+2,4%), "МТС" (+2,2%), "АЛРОСА" (+2%), "Северстали" (+1,9%), ВТБ (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "ММК" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "Роснефти" (+1,1%), "ТКС Холдинг" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "Газпрома" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов. Несмотря на явные попытки восстановления российского рынка, препятствовать этому может ухудшающийся внешний фон. Прежде всего, это сильное падение цен на нефть. Вместе с тем, на фоне опасений перед заседанием ЦБ РФ рост акций может быть непродолжительным, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне в очередной раз обновил годовой минимум, но смог восстановить часть потерь. Среди ключевых бумаг худшую динамику показали акции "Газпрома", в то же время спросом пользовались акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Вероятно, причиной для покупок стал отложенный спрос после публикации неплохих результатов "Роснефти" за первое полугодие на прошлой неделе. Лучший результат показали акции из ИТ-сектора, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", цены на нефть остаются под давлением из-за слабых макроэкономических показателей Китая и вытекающих из этого опасений перед сжатием спроса на это сырье со стороны крупнейшего мирового импортера.

Накануне Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно Китая, поскольку королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную. Ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций упали на 1,5-3,3% во главе с Nasdaq на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта.

В четверг ISM также обнародует августовские данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services).

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%, отмечает MarketWatch.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,2%, австралийский ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,9%).

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в августе остался на уровне предыдущего месяца - 53,7 пункта, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о росте до 54 пунктов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,13 за баррель (-0,8% и -4,9% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $69,64 за баррель (-1% и -4,4% во вторник).

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет MarketWatch.

С начала этого года Brent подешевела на 3%, WTI - на 1,6%.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.