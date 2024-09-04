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Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс покидает ведомство

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство освободило Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики РФ, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, такое решение было принято "по его просьбе".

Сниккарс пришел в Минэнерго в 2013 году из ассоциации "НП "Совет рынка" вслед за бывшим куратором энергетики в ведомстве Вячеславом Кравченко. До этого он занимал менеджерские позиции в московской "Объединенной энергосбытовой компании" и в сибирских энергокомпаниях.

Заместителем Сниккарс был назначен в ноябре 2020 года.

Весной этого года был назначен новый министр энергетики – бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Минэнерго Павел Сниккарс
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