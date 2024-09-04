Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс покидает ведомство
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство освободило Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики РФ, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, такое решение было принято "по его просьбе".
Сниккарс пришел в Минэнерго в 2013 году из ассоциации "НП "Совет рынка" вслед за бывшим куратором энергетики в ведомстве Вячеславом Кравченко. До этого он занимал менеджерские позиции в московской "Объединенной энергосбытовой компании" и в сибирских энергокомпаниях.
Заместителем Сниккарс был назначен в ноябре 2020 года.
Весной этого года был назначен новый министр энергетики – бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.